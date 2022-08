Nueva canción de Yeah Yeah Yeahs: “Burning”

Uno de los regresos más esperados del año es el de Yeah Yeah Yeahs, ya que la banda publicará su nuevo álbum “Cool It Down” el próximo 30 de septiembre a través del sello Secretly Canadian, tratándose de nada más ni nada menos que su primer larga duración en nueve años. Anteriormente habíamos conocido un adelanto con la canción “Spitting Off The Edge Of The World”, en donde colaboraron con Perfume Genius, y hoy tenemos otro single del disco con la canción “Burning”, que puedes escuchar más abajo.

Según indica el trío, este nuevo single tiene inspiración en canciones como “Beggin’” de Frankie Valli y “I Will Survive” de Gloria Gaynor, cuyos elementos son aplicados en la producción a cargo de Andrew Wyatt. Recordemos que el último larga duración que la banda encabezada por Karen O había publicado fue el álbum “Mosquito” de 2013.

Escucha el single a continuación: