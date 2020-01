Nueva canción de Wolf Parade: “Julia Take Your Man Home”

Tras su alabado “The Underside Of Power”, segundo disco de Algiers lanzado en 2017, hace algunas semanas los norteamericanos anunciaron su tercer larga duración.

La nueva placa, que llevará por nombre “There Is No Year”, está producida por Randall Dunn y Ben Greenberg, y será estrenada el viernes 17 de enero. Sin embargo, ya ha tenido varios adelantos: “Dispossession”, “Can The Sub_Bass Speak?” y “Void” (estas dos últimas no incluidas en el tracklist oficial), y ahora llegan con “We Can’t Be Found”, el que incluye videoclip y que seguramente será la última muestra antes del estreno completo del nuevo LP.

Escucha y mira a continuación “We Can’t Be Found”, lo nuevo de Algiers.

Tracklist y portada de “There Is No Year”: