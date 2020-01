Nueva canción de Wire: “Primed & Ready”

La banda canadiense Wolf Parade lanzará el próximo 24 de enero su quinto álbum de estudio, titulado “Thin Mind”. El actual trío –tras la salida del multinstrumentista Dante DeCaro– había compartido dos avances, con las canciones “Forest Green” y “Against The Day”, y ahora es el turno de “Julia Take Your Man Home”, segundo tema en un tracklist de 10 canciones que contendrá el sucesor de “Cry Cry Cry”.

A continuación escucha el nuevo single, además puedes revisar el tracklist y portada de “Thin Mind”.

Tracklist: