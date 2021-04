Nueva canción de Weezer: “I Need Some Of That”

En 2020 se publicaría el álbum “Van Weezer“, el cual Weezer postergó para este año, teniendo fecha de lanzamiento para el próximo 7 de mayo. Para adelantarlo, la banda acaba de estrenar el single “I Need Some Of That“, que puedes escuchar más abajo, y que se suma a los tracks “The End Of The Game” “Hero” y “Beginning Of The End”.

Escucha el nuevo single a continuación: