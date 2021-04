Nueva canción de Warpaint: “Lilys”

Desde 2016 que Warpaint no publica un álbum, pero todo apunta a que eso podría cambiar próximamente. Esto, porque la banda poco a poco ha ido retomando su actividad musical, esta vez con una nueva canción titulada “Lilys“, la cual aparece en la serie de HBO, “Made For Love“. Recordemos que la banda había lanzado hace unas semanas un cover de “Paralysed” de Gang Of Four, por lo que este es, en rigor, su primer material desde “Heads Up” de 2016.

En 2019, Warpaint fue la responsable de la banda sonora para “Motherhacker“, una especie de serie en formato podcast de Spotify. Si bien aún no hay una confirmación oficial de un eventual nuevo disco, estaremos informando novedades apenas estén disponibles.

Escucha el track a continuación: