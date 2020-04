Nueva canción de Trivium: “Amongst The Shadows & The Stones”

El próximo 24 de abril será publicado el nuevo álbum de Trivium, titulado “What The Dead Men Say“, y que será el será el sucesor de “The Sin And The Sentence” de 2017. Ahora, para adelantar la llegada del LP, es que el conjunto ha estrenado la canción “Amongst The Shadows & The Stones“, descrita por ellos mismos como el material más pesado que han publicado, considerando que este disco además cuenta con la novedad de ser el primero con el baterista Alex Bent, quien se incorporó a la banda en 2016.

Recordemos que este es el tercer adelanto que conocemos del LP tras la canción “Catastrophist” y “What The Dead Men Say“, por lo que, al ser estrenado la próxima semana, probablemente nos encontremos frente a la última probada que tendremos del disco hasta su lanzamiento.

Revisa el nuevo single: