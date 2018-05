Nueva canción de Tremonti: “Bringer Of War”

Para el próximo 8 de junio está agendado el regreso discográfico de Tremonti. Los norteamericanos volverán a la actividad mediante “A Dying Machine“, trabajo que se convertirá en el cuarto LP de su carrera y en el sucesor de “Dust” (2016).

Con los avances previos del corte homónimo de la producción y de “Take You With Me“, ahora los encabezados por Mark Tremonti (guitarrista histórico de Alter Bridge y de Creed) compartieron un tercer single titulado “Bringer Of War“, el que puedes escuchar a continuación: