Nueva canción de Transatlantic: “Looking For The Light”

Hace un mes aproximadamente, tras dar a conocer detalles de su próximo largar duración, la banda progresiva, Transatlantic lanza su segundo single acompañado por un video y titulado “Looking For The Light”. Pero eso no es todo, ya que para el 5 de febrero a través de InsideOut, mismo día del estreno de su próximo álbum, “The Absolute Universe: Forevermore” estará disponible una versión alternativa de este track en su versión extendida.

Escucha el track a continuación: