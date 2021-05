Nueva canción de Thurston Moore: “Sketch Of Light”

Thurston Moore continúa publicando música a través de su perfil de Bandcamp, ahora presentando la canción “Sketch Of Light“, que puedes escuchar más abajo. Recordemos que el ex Sonic Youth estuvo realizando el mismo ejercicio durante 2020, presentando lanzamientos como “By The Fire“, el álbum “Screen Time“, entre otros, por lo que no sería de extrañar que siga mostrando música a través de esta plataforma.

Escucha el track a continuación: