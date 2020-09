Nueva canción de Thurston Moore: “Siren”

Este 2020 ha sido un año bastante productivo para Thurston Moore, ya que el artista ha publicado una serie de rarezas como solistas, y además se apronta a un nuevo disco de su Thurston Moore Group llamado “By The Fire“, el cual llegará el próximo 25 de septiembre. De este trabajo ya conocíamos las canciones “HASHISH“ y “Cantaloupe“, a las cuales ahora se suma una épica canción de 12 minutos titulada “Siren“, y que puedes escuchar más abajo.

Recordemos que, tal como en todos los lanzamientos acreditados a TMG, el ex Sonic Youth comparte créditos en la alineación con el también ex Sonic Youth, Steve Shelley, además de la bajista Deb Googe de My Bloody Valentine y el guitarrista James Sedwards de Nøught.

Escucha el track acá: