Nueva canción de Thurston Moore: “Cantaloupe”

Siguen las malas noticias en esta jornada, ahora tratándose de Kasabian, ya que los oriundos de Leicester confirmaron a través de redes sociales que Tom Meighan, su vocalista, ha dejado la agrupación. Según el comunicado, la decisión fue tomada en conjunto con el fin de que el músico pueda recuperarse de algunos problemas personales, los cuales han afectado su comportamiento durante los últimos años.

La banda se mantenía reunida desde 1997, por lo que ahora no está claro si continuarán girando o grabando música sin uno de sus integrantes fundamentales. Junto al vocalista, alcanzaron a publicar un total de seis trabajos de estudio, siendo el más reciente “For Crying Out Loud“, publicado en 2017.

Acá el anuncio de la banda:

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further. — KasabianHQ (@KasabianHQ) July 6, 2020

Anuncio de Tom: