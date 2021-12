Nueva canción de Thundercat: “Satellite”

Thundercat está de regreso, o algo así, ya que lo último que conocíamos del artista es su álbum del año pasado “It Is What It Is“. Ahora, el bajista estrena la canción “Satellite“, track en donde se acompaña de invitados como Louis Cole y Genevieve Artadi, y que aparece en la banda sonora para la quinta y última temporada de la serie de HBO “Insecure“.

Esto se suma a la extensa lista de actividades que el artista ha tenido este año, principalmente una gira por Norteamérica presentando su reciente trabajo de estudio (cuyo periplo en Chile y Latinoamérica fue cancelado por la pandemia), además de la reedición de su LP “The Golden Age Of Apocalypse” por su décimo aniversario.

Escucha la canción a continuación: