Nueva canción de Thrice: “The Grey”

Han pasado dos años desde que Thrice tuviera el lanzamiento de su último larga duración, “To Be Everywhere Is To Be Nowhere” (2016), y uno menos desde que la banda norteamericana publicara sus dos singles más recientes, “Sea Change” y “Red Telephone” (ambos de 2017).

Sin embargo, y junto con anunciar la firma con el sello Epitaph, el cuarteto de California compartió una nueva canción. Se trata de “The Grey“, un melódico pero intenso corte que quizás sea la primera muestra de un próximo disco de estudio. Escucha el tema más abajo.

Recordemos que Thrice llegará a Chile por primera vez para presentarse el próximo 29 de agosto en Espacio San Diego.