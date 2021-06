Nueva canción de They Might Giants: “I Broke My Own Rule”

Este año, en una fecha todavía por determinar, They Might Be Giants publicará “BOOK”, un masivo libro de 144 páginas y tapa dura que contendrá además un acompañamiento musical en CD, siendo las primeras canciones que el conjunto edita tras su disco “My Murdered Remains” de 2018. Ya conocíamos “I Lost Thursday” y ahora llega “I Broke My Own Rule”, canción que puedes escuchar a continuación: