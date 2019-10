Nueva canción de The Who: “All This Music Must Fade”

El lanzamiento de “Who“, el nuevo álbum de The Who, será el día 22 de noviembre a través de Interscope Records, siendo además su primer álbum en 13 años luego de “Endless Wire” en 2006. Luego de estrenar la canción “Ball & Chain” como primer adelanto, hoy la banda llega con un nuevo sencillo, tratándose de “All This Music Must Fade“, la canción que está encargada de abrir el disco.

El álbum fue grabado en Londres y Los Angeles por Roger Daltrey y Pete Townshend, acompañándose de los también integrantes de la banda Zak Starkey y Pino Palladino. Además, en el disco vendrán aportes de colaboradores como Simon Townshend, Benmont Tench, Carla Azar, Joey Waronker, y Gordon Giltrap.

Escucha el track a continuación: