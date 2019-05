Nueva canción de The Voidz: “The Eternal Tao”

No hay dudas que desde su formación, The Voidz ha sido materia de controversia por su propuesta muy alejada de lo que Julian Casablancas hace en The Strokes, aún así, esa propuesta ha funcionado de una muy buena manera, permitiendo que esta banda pueda desarrollarse en su propio estilo. Ahora, la banda mantiene esa vibra de sus canciones con un nuevo track, “The Eternal Tao“, el cual puedes escuchar a continuación: