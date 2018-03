Nueva canción de The Voidz: “ALieNNatioN”

Los norteamericanos de The Voidz siguen adelantando material de su nuevo larga duración, el que tendrá su lanzamiento el próximo 30 de marzo bajo el nombre de “Virtue“. El disco se transformará en el segundo trabajo largo de su carrera, y en el sucesor de “Tyranny” (2014).

Sin guardare nada, los encabezados por Julian Casablancas ya han adelantado cuatro singles del registro, “Leave It In My Dreams“, “QYURRYUS“, “Pointlessness” y “All Wordz Are Made Up“, a los que ahora se suma un quinto, “ALieNNatioN“, un interesante corte cuya base parece sacada de un álbum puro de rap.

Puedes escuchar la canción aquí: