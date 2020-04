Nueva canción de The Strokes: “Brooklyn Bridge To Chorus”

En tiempos donde la mayoría de los artistas han decidido aplazar el lanzamiento de su nuevo disco, The Strokes sigue adelante con el plan de liberar “The New Abnormal” este viernes 10 de abril. Es por eso, que el conjunto estrena el último single previo a este LP con la canción “Brooklyn Bridge To Chorus“, el cual puedes revisar más abajo.

El trabajo producido por Rick Rubin y sucesor de “Comedown Machine” (2013), ya había mostrado la canción “At The Door” como primer adelanto, seguida de “Bad Decisions“, todos tracks que, a diferencia de este, habían sido adelantados en los conciertos de la banda.