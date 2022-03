Nueva canción de The Smile: “Skrting On The Surface”

The Smile continúa mostrando canciones nuevas, ya que el proyecto de los integrantes de Radiohead, Thom Yorke y Jonny Greenwood, junto al baterista Tom Skinner de Sons Of Kemet, hoy ha presentado el track “Skrting On The Surface“, composición que había sido interpretada durante el livestream de Live At Worthy Farm de Glastonbury, donde el supergrupo hizo su debut oficial con un set sorpresa.

Los orígenes de este track, de hecho, están relacionados con Radiohead, ya que fue una canción de la banda que nunca publicaron de manera oficial. Cabe señalar que el proyecto anteriormente presentó las canciones “The Smoke” y “You’ll Never Work In Television Again“.

Escucha el track a continuación: