Nueva canción de The Smile: “Pana-vision”

Mientras todos esperan por noticias sobre un álbum de The Smile, el proyecto de los integrantes de Radiohead, Thom Yorke y Jonny Greenwood, junto al baterista Tom Skinner de Sons Of Kemet, parece que los músicos optarán por mostrar canciones de manera más pausada, ya que ahora se acaba de estrenar una nueva composición del conjunto. Se trata de “Pana-vision“, track que te dejamos al final de esta nota, y que se suma a las ya conocidas “Skrting On The Surface“, “The Smoke” y “You’ll Never Work In Television Again“.

Recordemos que el proyecto debutó en mayo de 2020 en una transmisión en vivo del festival Glastonbury, ocasión donde interpretaron su primer set, en el que tocaron los tracks que han ido mostrando hasta ahora. Si bien aún no se confirma oficialmente el lanzamiento de un LP, este track fue presentando en el final de temporada de “Peaky Blinders“, por lo que sin duda la banda seguirá mostrando canciones en un futuro.

Escucha el nuevo track a continuación: