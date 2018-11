Nueva canción de The Smashing Pumpkins: “Knights Of Malta”

Luego de haber estrenado “Silvery Sometimes (Ghosts)“, nos siguen llegando novedades de The Smashing Pumpkins en torno a su nuevo disco de estudio. Ahora, la banda acaba de lanzar “Knights Of Malta“, nuevo adelanto de “Shiny And Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun.”, que estará disponible a contar del 16 de noviembre.

El disco está producido por Rick Rubin, siendo el registro número 11 de la banda liderada por Billy Corgan, además de ser el primer álbum con la formación compuesta por James Iha, Jimmy Chamberlain, y Jeff Schroeder.

Te dejamos con la canción acá abajo: