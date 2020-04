Nueva canción de The Rolling Stones: “Living In Ghost Town”

Desde que The Rolling Stones volvió a la actividad de una forma más constante en 2012, solamente habíamos tenido dos canciones inéditas de la banda, esos hitazos llamados “Doom And Gloom” y “One Last Shot”, pero todo eso cambia ahora con el estreno de nada más y nada menos que un nuevo sencillo. Se trata de la canción “Living In A Ghost Town”, track que acaba de ser revelado por la banda y que se extrae desde unas sesiones de grabación que estaban realizando antes de que comenzara la pandemia mundial del COVID-19.

Según comentaron sus integrantes a través del comunicado en donde se anuncia el single, esta canción formará parte de un nuevo trabajo de estudio que la banda está preparando para los próximos meses. Aunque no existen mayores detalles al respecto, tanto Mick Jagger como Keith Richards comentaron de que esta es una canción que llevaban desarrollando desde hace poco más de un año. Estaremos atentos a cualquier novedad sobre este nuevo LP del conjunto, pero mientras tanto puedes escuchar el single o bien esperar al lanzamiento del videoclip oficial, el cual será agregado acá mismo hoy a las 14:00 hrs.

Escucha el single a continuación: