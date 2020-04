Nueva canción de The Psychedelic Furs: “No-One”

No existe duda de que “Crazy Train” es una de las canciones más reconocidas de Ozzy Osbourne, y bien lo saben en el programa “Two Minutes To Late Night“, late show (medio parodia) que ha ganado popularidad gracias a su particular mirada de distintos temas, además de los invitados que suelen tener en el programa. Es por eso que el late realizó un cover de dicha canción liderado por Chelsea Wolfe, en donde la artista se acompaña de músicos como Ben Chisholm, Liam Wilson de The Dillinger Escape Plan, Urian Hackney de Rough Francis, además de Stephen Brodsky de Mutoid Man y el comediante Jordan Olds.

Mira el cover acá: