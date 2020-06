Nueva canción de The Psychedelic Furs: “Come All Ye Faithfull”

A fines de julio llegará el nuevo álbum de The Psychedelic Furs, “Made Of Rain“, que además se transforma en su primer disco de estudio en 29 años. Siguiendo en la previa al LP, la banda acaba de estrenar la canción “Come All Ye Faithfull“, nuevo adelanto que puedes revisar más abajo. Recordemos que los otros adelantos fueron “Don’t Believe”, “You’ll Be Mine“ y “No-One“.

El disco fue producido por Richard Fortus, actual guitarrista de Guns N’ Roses, quien tocó junto a los hermanos Butler en la banda Love Spit Love, con mezcla a cargo del ingeniero Tim Palmer, y cuenta con una alineación compuesta por el saxofonista Mars Williams, el baterista Paul Garisto, la tecladista Amanda Kramer, y el guitarrista Rich Good.

Escucha el track a continuación: