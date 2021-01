Nueva canción de The Pretty Reckless y Tom Morello: “And So It Went”

Este viernes no ha estado exento de grandes colaboraciones, siendo ahora el turno de The Pretty Reckless junto al guitarrista Tom Morello de Rage Against The Machine, quienes lanzaron un nuevo sencillo llamado “And So It Went” del próximo álbum de la banda, “Death By Rock And Roll”, que será lanzando este 12 de febrero a través de Fearless Records.

Dicho LP también contará con la participación de integrantes de Soundgarden, como el baterista Matt Cameron y el guitarrista Kim Thayil, quienes aparecen en la canción “Only Love Can Save Me Now”. Revisa a continuación el tracklist de este disco, además de la recién estrenada canción.

Tracklist de “Death By Rock And Roll”: