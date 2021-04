Nueva canción de The Offspring: “We Never Have Sex Anymore”

The Offspring se prepara a publicar “Let The Bad Times Roll”, álbum que verá la luz el próximo 16 de abril a través de Concord Records, por lo que luego de lanzar la canción que da nombre al LP, ahora la banda presenta un nuevo adelanto con “We Never Have Sex Anymore“, que puedes escuchar más abajo.

Este disco está nuevamente a cargo de Bob Rock en la producción, mismo que estuvo en dicha área para “Days Go By” de 2012. Cabe destacar que este trabajo fue grabado y escrito en el estudio de la banda en Huntington Beach, California, y en distintas ubicaciones durante los últimos años.

Escucha el nuevo single a continuación: