Nueva canción de The Killers: “My Own Soul’s Warning”

Este año llegará “Imploding The Mirage“, el nuevo álbum de The Killers, el cual ya vio afectada su fecha de estreno debido a toda la pandemia del COVID-19. Mientras esperamos (indefinidamente) por el arribo de este disco, la banda ha estrenado un nuevo adelanto titulado “My Own Soul’s Warning“, track que interpretaron durante sus performances en “The Tonight Show” y “Ellen“, y que ahora tiene su versión de estudio.

El disco contará con producción a cargo de Shawn Everett y Jonathan Rado, teniendo una amplia lista de colaboradores como Lindsey Buckingham, k.d. lang, Weyes Blood, Lucius, Blake Mills, y Adam Granduciel de The War On Drugs. Recordemos que la banda ya había presentado los singles “Caution” y “Fire In Bone“, por lo que este es el tercer adelanto de cara al sucesor de “Wonderful Wonderful” (2017)

Escucha el single a continuación: