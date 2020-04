Nueva canción de The Killers: “Fire In Bone”

A fines de mayo llegaría “Imploding The Mirage“, el nuevo álbum de The Killers, pero debido a todas las complicaciones que se han generado con la pandemia mundial del COVID-19, ahora el lanzamiento ha sido postergado de manera indefinida. Para aguantar lo que queda, es que llega la canción “Fire In Bone“, nuevo sencillo que se suma al ya estrenado “Caution“.

El disco contará con producción a cargo de Shawn Everett y Jonathan Rado, teniendo una amplia lista de colaboradores como k.d. lang, Weyes Blood, Lucius, Blake Mills, y Adam Granduciel de The War On Drugs. Por ahora no se conocen más detalles del disco además de su track promocional, por lo que estos serán informados próximamente.

Escucha el nuevo single: