Nueva canción de The Killers: “Dying Breed”

Luego de postergarse desde su fecha de lanzamiento original, el próximo 21 de agosto deberíamos tener por fin la llegada de “Imploding The Mirage“, el nuevo álbum de The Killers. Mientras seguimos esperando, la banda acaba de estrenar una nueva canción llamada “Dying Breed“, la cual puedes revisar más abajo.

Este sencillo se suma a otras canciones que la banda había compartido de este disco como la colaboración con Lindsey Buckingham, “Caution“, además de “Fire In Bone” y “My Own Soul’s Warning“. El disco contará con producción a cargo de Shawn Everett y Jonathan Rado, teniendo una amplia lista de colaboradores como Buckingham, k.d. lang, Weyes Blood, Lucius, Blake Mills y Adam Granduciel de The War On Drugs.

Escucha el nuevo track a continuación: