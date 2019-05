Nueva canción de The Hives: “I’m Alive”

No queda duda de que todas las bandas de rock que alcanzaron popularidad post 2000 están haciendo sus regresos este año, ya que al nuevo material de artistas como The Raconteurs, The Black Keys, The Strokes, y otros, ahora se suma The Hives, quienes acaban de lanzar “I’m Alive“, su primera canción en 4 años, la que de paso se transforma en el primer lanzamiento oficial del conjunto en su nueva casa: Third Man Records, sello discográfico propiedad de Jack White.

Cabe destacar, que la canción venía siendo interpretada por el conjunto hace mucho tiempo, estando incluida en el setlist de su última visita a nuestro país junto a Arctic Monkeys en 2014. Por ahora, se desconoce si es que llegará en el futuro un sucesor de “Lex Hives” (2012), su último LP a la fecha, por lo que estaremos atentos sobre novedades del conjunto.

Escucha el track a continuación: