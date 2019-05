Nueva canción de The Get Up Kids: “Waking Up Alone”

Hace mucho tiempo se comentaba que The Get Up Kids preparaba nueva música, lo que posteriormente resultó en el lanzamiento de su EP “Kicker“, y ahora, la banda regresa con novedades sobre un nuevo disco. Esto, porque el conjunto anunció los detalles de “Problems“, álbum que será publicado el próximo 10 de mayo a través de Polyvinyl.

Este será el primer disco desde “There Are Rules“, publicado en 2011, y fue grabado con el productor Peter Katis, quien ha trabajado con bandas como The National y artistas como Kurt Vile. Luego de estrenar la canción “Satellite“, y luego “The Problem Is Me“, la banda ahora nos entrega otro adelanto mediante el track “Waking Up Alone“, el cual puedes revisar a continuación: