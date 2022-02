Nueva canción de The Gathering: “We Rise”

The Gathering, la banda oriunda de Países Bajos, lanzará el próximo 29 de abril su nuevo álbum “Beautiful Distortion“, luego de casi una década de su último trabajo “Afterwords” de 2013. Además, lanzan su segundo adelanto con “We Rise”, luego del ya estrenado “In Colour” en octubre pasado.

El próximo trabajo del conjunto está producido por Attie Bauw, quien ya había trabajado con The Gathering en “Home” de 2006 y en “How To Measure A Planet?” de 1998, y contará con ocho canciones que tendrán una duración aproximada de 50 minutos.

Escucha “We Rise”, el mas reciente single de The Gathering a continuación: