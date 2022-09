Nueva canción de The Cult: “A Cut Inside”

El próximo 7 de octubre llegará “Under The Midnight Sun“, nuevo álbum de The Cult, del que hoy tenemos un nuevo adelanto con la canción “A Cut Inside“, que se suma a la ya estrenada “Give Me Mercy” como adelantos de este nuevo larga duración del proyecto conformado por Ian Astbury y Billy Duffy.

El disco está producido por Tom Dalgety, que ha trabajado con Pixies, Ghost y Royal Blood, creándose poco a poco durante los últimos seis años que la banda no ha publicado un LP desde “Hidden City” (2016). Adicionalmente, la banda presentó el tracklist de ocho canciones que conforma el disco, que te dejamos a continuación.

Tracklist de “Give Me Mercy”:

Mirror A Cut Inside Vendetta X Give Me Mercy Outer Heaven Knife Through Butterfly Heart Impermanence Under The Midnight Sun

Escucha el single a continuación: