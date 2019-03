Nueva canción de The Cranberries: “Wake Me When It’s Over”

Queda poco más de un mes para el lanzamiento de “In The End“, el que será el último álbum de estudio de The Cranberries, disponible el próximo 26 de abril a través de BMG. Este será el trabajo final del conjunto, sirviendo como un homenaje póstumo a la fallecida vocalista Dolores O’Riordan, quien grabó las voces para once demos en diciembre de 2017, los cuales fueron completados por la banda.

Tras lanzar la canción “All Over Now“, primer adelanto de este trabajo y primera grabación póstuma de la fallecida cantante, ahora la banda comparte “Wake Me When It’s Over“, el segundo track que se desprende del LP.

Escúchalo a continuación: