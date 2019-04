Nueva canción de The Cranberries: “In the End”

2019 será un año especial gracias al lanzamiento de “In The End“, el que será el último álbum de estudio de The Cranberries, disponible el próximo 26 de abril a través de BMG. Dicho LP servirá como homenaje póstumo a la fallecida vocalista Dolores O’Riordan, quien grabó las voces para once demos en diciembre de 2017, los cuales fueron completados por la banda.

Luego de conocer los adelantos “All Over Now” y “Wake Me When It’s Over“, ahora conocemos la canción que da título al álbum: “In The End“, que puedes escuchar a continuación: