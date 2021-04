Nueva canción de The Chemical Brothers: “The Darkness That You Fear”

Tras un periodo de relativo silencio luego de publicar su álbum “No Geography” en 2019, hoy tenemos novedades de The Chemical Brothers, ya que el duo compuesto por Tom Rowlands y Ed Simons presenta un nuevo sencillo con la canción “The Darkness That You Fear”, la primera desde hace 2 años. Al track lo acompaña también un videoclip, que te dejamos al final de esta nota.

De momento se desconoce si el conjunto prepara un próximo larga duración, o si se trata de un single independiente, ya que será publicado en un vinilo de 12″ para el Record Store Day del próximo 12 de junio.

Escucha el nuevo single a continuación: