Nueva canción de The Black Lips: “Odelia”

MONO mira a sus orígenes con el lanzamiento de una nueva versión de “Halo”, una de las composiciones de su primera etapa, la cual recibe un nuevo tratamiento por parte de la banda. Esta canción será parte de “Before The Past – Live From Electrical Audio“, un EP grabado de manera “live studio”, donde la banda interpreta tres de sus canciones más tempranas.

Cabe destacar, que este trabajo fue grabado y mezclado por Steve Albini, quien colaboró con el grupo a reinterpretar estas canciones que aparecerán el próximo 8 de noviembre a través del sello Temporary Residence. Además de la ya mencionada, el EP también contará con nuevas versiones de “Com(?)” y “L’America“.

Escucha el primer adelanto a continuación: