Nueva canción de The Afghan Whigs: “A Line Of Shots”

The Afghan Whigs publicará su álbum “How Do You Burn?” el próximo 9 de septiembre, el que llegará a través de los sellos Royal Cream y BMG. Hoy la banda presenta un tercer adelanto de esta placa, la primera desde que publicaran el álbum “In Spades” de 2017, con la canción “A Line Of Shots“, que se suma a los singles anteriormente conocidos “I’ll Make You See God” y “The Getaway“.

Para este disco, el frontman Greg Dulli trabajó con varios de sus colaboradores, incluyendo el fallecido Mark Lanegan que aparecerá por primera vez y de manera póstuma en un álbum de la banda, siendo también el responsable de darle título a este nuevo disco. Adicionalmente, Susan Marshall regresa luego de participar en el álbum “1965” ahora con la canción “Catch A Colt“. En tanto, Van Hunt, que había aparecido en “Do To The Beast“, lo hará nuevamente en las canciones “Jyja” y “Take Me There“, mientras que Marcy Mays participará en “Domino And Jimmy“, luego de haber grabado junto a la banda la canción “My Curse” en el álbum “Gentlemen” de 1993.

Escucha el single a continuación: