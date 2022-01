Nueva canción de Tears For Fears: “Break The Man”

Tears For Tears lanza su nuevo single “Break The Man“, el tercer adelanto de su próximo disco “The Tipping Point“, primer larga duración de la banda en 17 años. La canción coescrita por su miembro fundador Curt Smith, aborda el empoderamiento femenino. Esto, porque “Break The Man” trata de una mujer fuerte que quiere romper con el patriarcado, a lo que Smith comenta, “siento que muchos de los problemas que hemos tenido como país e incluso en todo el mundo hasta cierto punto provienen del dominio masculino“.

Además de “Break The Man“, la banda publicó dos singles antes, “The Tipping Point” y “No Small Thing“. Volviendo al disco, “The Tipping Point” será lanzado el 25 de febrero a través de Concord Records y es el siguiente después de su LP de 2004, “Everybody Loves a Happy Ending“.

Escucha el nuevo single a continuación: