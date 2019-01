Nueva canción de Taking Back Sunday: “A Song for Dan”

En marzo, y luego de siete años, Taking Back Sunday regresará a nuestro país con un show que se enmarcará en la celebración de sus 20 años de carrera, centrándose en la interpretación íntegra del álbum “Tell All Your Friends” (2002). Ahora, la banda acaba de estrenar una nueva canción, titulada “A Song For Dan“, la cual formará parte de un compilatorio que tendrá lo más destacado en el catálogo de la banda.

Esto se suma a la canción “All Ready to Go“, estrenada el año pasado, que también formará parte de este trabajo.

La venta de entradas para la velada del 15 de marzo en Club Subterráneo sigue disponible mediante el sistema Passline, con los siguientes valores: