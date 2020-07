Nueva canción de Sufjan Stevens: “America”

Hace tan solo unos días fue que Sufjan Stevens anunció los detalles de su próximo álbum de estudio, el primero desde el aclamado “Carrie & Lowell” de 2015. Pues bien, tal como había prometido, hoy por fin tenemos el primer adelanto de “The Ascension” a través de la canción “America“, composición de más de 12 minutos que tiene al artista volviendo a su forma de siempre, tanto en sonido como en líricas.

Recordemos que dicho trabajo será publicado el próximo 25 de septiembre a través del sello Asthmatic Kitty, siendo su primer álbum solista como tal en 5 años, ya que durante el último tiempo se había dedicado a estrenar colaboraciones como el ballet “The Decalogue“, el soundtrack de “Call Me By Your Name“, el álbum colaborativo “Planetarium“, o el más reciente disco de 2020 con su padrastro Lowell Brams, “Aporia“.

Escucha el nuevo sencillo: