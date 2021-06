Nueva canción de Stöner: “Rad Stays Rad”

Noel Gallagher se prepara para el lanzamiento de “Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021)“, recopilación que contendrá canciones de su proyecto High Flying Birds y que será publicada este viernes 11 de junio. El motivo de este lanzamiento, por supuesto, son los 10 años del proyecto con el que el músico siguió componiendo y girando tras el final de Oasis, por lo que se agrupan sus principales canciones junto con dos tracks inéditos, del que ya conocemos el primero con “We’re On Our Way Now“, y ahora uno nuevo con “Flying On The Ground“.

Escucha el track a continuación: