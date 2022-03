Nueva canción de Stöner: “Party March”

Este año llegarán 4 nuevos EPs de Weezer, todo esto, bajo el contexto de un proyecto titulado “SZNZ“, que contendrá lanzamientos temáticos inspirados en cada estación del año. Este domingo 20 de marzo llegará el primero de ellos, “SZNZ: Spring“, que será publicado a través de los sellos Crush Music y Atlantic Records para darle la bienvenida a la primavera que comenzará en el hemisferio norte ese día, mientras que nosotros iniciaremos el otoño.

Adicionalmente, la banda estrenó la canción “A Little Bit Of Love“, que puedes escuchar al final de esta nota y que se transforma en el primer adelanto de este EP, el que cuenta con producción de Jake Sinclair, Ethan Gruska y Suzy Shinn. Según comentó la banda, el resto de los EPs serán publicados el primer día de cada estación, pero por el momento solo han grabado esta primera entrega y no el resto, que serán titulados eventualmente como “Summer, “Autumn” y “Winter“.

A continuación te dejamos el tracklist, portada y primer adelanto del EP.

Tracklist de “SZNZ: Spring”: