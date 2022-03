Nueva canción de Stöner: “Party March”

A solo días de que se realice la postergada edición de Lollapalooza Chile, se acaban de confirmar dos bajas para el evento. Esto, porque Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard ya no podrán presentarse debido a complicaciones relacionadas con el COVID-19, según informó la producción. Los horarios ya fueron actualizados, dándole la bienvenida al cartel a Two Feet, que se presentará el día domingo 20 de marzo.

Los horarios actualizados los puedes encontrar ACÁ.