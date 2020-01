Nueva canción de Stone Temple Pilots: “Three Wishes”

Como es costumbre, cada segunda semana de enero viene cargada de nuevos lanzamientos. Este viernes tenemos nuevos larga duración de Beach Slang, Alexandra Savior, Rage, Field Music, Georgia, Apocalyptica, Craven Faults, Easy Life, The Big Moon, Aiming For Enrike, Brothers Of Metal, Nils Landgren & Jan Lundgren, Jake G. y la primera parte del álbum doble de Circa Waves. También incluimos los nuevos EPs de Alectrofobia, Public Memory y Behemoth. Escucha todo esto, y más, en nuestras selección semanal.

Beach Slang –”The Deadbeat Bang Of Heartbreak City”

Alexandra Savior – “The Archer”

Rage – “Wings Of Rage”

Circa Waves – “HAPPY” (Parte 1 de “SAD/HAPPY”)

Field Music – “Making A New World”

Georgia – “Seeking Thrills”

Apocalyptica – “Cell-0”

Craven Faults – “Erratics & Unconformities”

Alectrofobia – “Caudillo” (EP)

Easy Life – “Junk Food”

The Big Moon – “Walking Like We Do”

Aiming For Enrike – “Music For Working Out”

Brothers Of Metal – “Emblas Saga”

Public Memory – “Illusion Of Choice” (EP)

Nils Landgren & Jan Lundgren – “Kristallen”

Jake G. – “I LOVE MINECRAFT”

Behemoth – “Live From Maida Vale” (EP en vivo)