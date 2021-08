Nueva canción de Stian Carstensen y Mike Patton: “Hydrocephalus Epilogue”

Exodus está de regreso con los detalles de “Persona Non Grata“, su próximo álbum de estudio, el que llegará el día 19 de noviembre a través de Nuclear Blast Records. Si bien la banda venía tanteando la llegada de este, su primer disco desde “Blood In Blood Out” (2014), ahora ha sido confirmado junto con el estreno de un potente adelanto con la canción “The Beatings Will Continue (Until Morale Improves)“, que puedes escuchar más abajo.

Tracklist de “Persona Non Grata”: