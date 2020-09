Nueva canción de Stephen Malkmus: “Juliefuckingette”

Durante este último tiempo, King Gizzard & The Lizard Wizard ha estado publicando canciones sueltas que, aparentemente, podrían ser parte de un nuevo álbum de estudio. Adicionalmente, se anunció la salida de uno de sus bateristas, y también manager, Eric Moore, por lo que la banda ya cuenta con una nueva alineación. Ahora siguen las sorpresas, esta vez con el lanzamiento de un nuevo track titulado “Straws In The Wind“, el cual puedes revisar más abajo.

Esta canción se suma a las ya conocidas “Honey” y “Some Of Us“, publicadas anteriormente, mostrando todas las sonoridades a las que el conjunto australiano acostumbra, con Ambrose Kenny-Smith encargado de cantar el track en una movida claramente novedosa para su formación. Por supuesto, no sería nueva canción de King Gizzard sin su respectivo videoclip, el cual está a cargo de Jason Galea.

Revisa el nuevo single acá: