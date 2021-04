Nueva canción de St. Vincent: “The Melting Of The Sun”

Ya preparando su próximo disco, “Daddy’s Home“, St. Vincent lanza una nueva canción bajo el nombre de “The Melting Of The Sun“. Este track, coproducido por Jack Antonoff, busca reconocer a artistas como Joni Mitchell y Marilyn Monroe, quienes han inspirado a Annie Clark, transformándose de paso en el segundo sencillo del futuro disco después del adelanto, “Pay Your Way In Pain“.

Recordemos que esta entrega verá la luz el 14 de mayo a través de Loma Vista, siendo el sucesor de “Masseduction” en 2017, y en estricto rigor, de “MassEducation” (2018), álbum que reversiona las canciones de su entrega anterior de manera acústica, solo acompañada por un piano.

A continuación, te dejamos la canción: