Nueva canción de St. Vincent: “The Eddy”

“The Eddy” es el nombre de la primera serie de Damien Chazelle, director de cintas como “Whiplash“, “La La Land” y “First Man“, la cual acaba de estrenar su primera temporada a través de la plataforma Netflix. En su soundtrack, podemos encontrar una colaboración de St. Vincent en “The Eddy“, presentándose como una versión alternativa de la canción principal de la serie.

La banda sonora fue compuesta por Randy Kerber, conocido por trabajar con el director en “La La Land“, además de Glen Ballard, quien participó como productor de “Jagged Little Pill” de Alanis Morissette, así como otros tracks que compuso junto a Michael Jackson.

Escucha el track en la voz de Annie Clark a continuación: