Nueva canción de Slipknot: “The Chapeltown Rag”

Había sido anticipado durante varios días, por lo que los fans estaban expectantes ante la inminente nueva música de Slipknot que prometió el propio Corey Taylor. Pues bien, el frontman cumplió su promesa, ya que la banda acaba de estrenar la canción “The Chapeltown Rag“, primer sencillo desde su excelente álbum “We Are Not Your Kind” de 2019, y que puedes escuchar al final de esta nota.

Escucha el single acá: